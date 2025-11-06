Verizon Aktie

WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044

Rentables Verizon-Investment? 06.11.2025 16:05:18

Dow Jones 30 Industrial-Papier Verizon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Verizon von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Verizon-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Verizon-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 37,24 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 268,528 Verizon-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2025 auf 39,69 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 657,89 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 6,58 Prozent.

Jüngst verzeichnete Verizon eine Marktkapitalisierung von 165,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

