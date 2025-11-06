Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
|Rentables Verizon-Investment?
|
06.11.2025 16:05:18
Dow Jones 30 Industrial-Papier Verizon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Verizon von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Verizon-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 37,24 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 268,528 Verizon-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2025 auf 39,69 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 657,89 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 6,58 Prozent.
Jüngst verzeichnete Verizon eine Marktkapitalisierung von 165,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Verizon Inc.mehr Nachrichten
|
07.11.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
07.11.25
|Schwache Performance in New York: Dow Jones sackt nachmittags ab (finanzen.at)
|
07.11.25
|Freitagshandel in New York: Dow Jones zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
06.11.25
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
|
06.11.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
06.11.25
|Verluste in New York: Das macht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
06.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Verizon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Verizon von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.11.25
|Handel in New York: Dow Jones schwächelt zum Start (finanzen.at)
Analysen zu Verizon Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Verizon Inc.
|34,45
|-0,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.