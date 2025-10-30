Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
|
30.10.2025 16:04:02
Dow Jones 30 Industrial-Papier Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Verizon von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Verizon-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Verizon-Papier an diesem Tag bei 41,28 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 24,225 Verizon-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 974,08 USD, da sich der Wert eines Verizon-Papiers am 29.10.2025 auf 40,21 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 2,59 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Verizon eine Börsenbewertung in Höhe von 168,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
