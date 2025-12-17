Visa Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Visa von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde das Visa-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Visa-Papier bei 78,69 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Visa-Aktie investierten, hätten nun 12,708 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 16.12.2025 4 385,69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 345,11 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 4 385,69 USD entspricht einer Performance von +338,57 Prozent.
Visa wurde am Markt mit 665,03 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Valeri Potapova / Shutterstock.com
