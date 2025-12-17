Visa Aktie

Visa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Visa-Anlage? 17.12.2025 16:04:30

Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Visa von vor 10 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Visa von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Visa-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Visa-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Visa-Papier bei 78,69 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Visa-Aktie investierten, hätten nun 12,708 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 16.12.2025 4 385,69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 345,11 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 4 385,69 USD entspricht einer Performance von +338,57 Prozent.

Visa wurde am Markt mit 665,03 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Valeri Potapova / Shutterstock.com

Nachrichten zu Visa Inc.mehr Nachrichten