Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Boeing-Papier statt. Diesen Tag beendete die Boeing-Aktie bei 174,85 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,572 Boeing-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Boeing-Aktie auf 179,70 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 102,77 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2,77 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Boeing betrug jüngst 136,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at