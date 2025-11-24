Boeing Aktie
|156,66EUR
|0,42EUR
|0,27%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Boeing angesichts eines reifenden Plans für ein Ende des Ukraine-Kriegs mit einem Kursziel von 267 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Douglas Harned zweifelt am Montag daran, dass es sich um einen Wendepunkt für den Rüstungssektor handelt. Sollten die aktuell debattierten Entwürfe angenommen werden, könne dies noch höhere europäische Ausgaben zur Folge haben, da die russische Bedrohung in Europa dadurch eher noch zunehme./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:02 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 267,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 179,70
|
Abst. Kursziel*:
48,58%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 179,70
|
Abst. Kursziel aktuell:
48,58%
|
Analyst Name::
Douglas S Harned
|
KGV*:
-
