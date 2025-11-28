Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caterpillar von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Caterpillar-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Caterpillar-Anteile bei 71,22 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,404 Caterpillar-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.11.2025 gerechnet (573,73 USD), wäre die Investition nun 805,57 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 705,57 Prozent erhöht.

Caterpillar wurde jüngst mit einem Börsenwert von 268,52 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at