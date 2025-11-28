Caterpillar Aktie

Caterpillar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850598 / ISIN: US1491231015

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Caterpillar-Investition im Blick 28.11.2025 16:04:15

Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caterpillar von vor 10 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caterpillar von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Caterpillar-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Caterpillar-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Caterpillar-Anteile bei 71,22 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,404 Caterpillar-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.11.2025 gerechnet (573,73 USD), wäre die Investition nun 805,57 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 705,57 Prozent erhöht.

Caterpillar wurde jüngst mit einem Börsenwert von 268,52 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com

Nachrichten zu Caterpillar Inc.mehr Nachrichten