Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
|Caterpillar-Investition im Blick
|
28.11.2025 16:04:15
Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caterpillar von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Caterpillar-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Caterpillar-Anteile bei 71,22 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,404 Caterpillar-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.11.2025 gerechnet (573,73 USD), wäre die Investition nun 805,57 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 705,57 Prozent erhöht.
Caterpillar wurde jüngst mit einem Börsenwert von 268,52 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: James Mattil / Shutterstock.com
Nachrichten zu Caterpillar Inc.mehr Nachrichten
|
25.11.25
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Dienstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
24.11.25
|Montagshandel in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
24.11.25
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones am Mittag fester (finanzen.at)
|
21.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Caterpillar von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
21.11.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
|
19.11.25
|Freundlicher Handel in New York: Am Nachmittag Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
19.11.25