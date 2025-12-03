Dow Jones 30 Industrial-Titel Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cisco von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cisco-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Cisco-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 26,95 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 371,058 Cisco-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 28 523,19 USD, da sich der Wert eines Cisco-Papiers am 02.12.2025 auf 76,87 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 185,23 Prozent erhöht.

Alle Cisco-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 300,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at