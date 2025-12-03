Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
|Cisco-Investmentbeispiel
|
03.12.2025 16:04:20
Dow Jones 30 Industrial-Titel Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cisco von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden Cisco-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 26,95 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 371,058 Cisco-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 28 523,19 USD, da sich der Wert eines Cisco-Papiers am 02.12.2025 auf 76,87 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 185,23 Prozent erhöht.
Alle Cisco-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 300,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Aktien in diesem Artikel
|Cisco Inc.
|66,71
|0,12%
