Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cisco von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Cisco-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Cisco-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 42,50 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cisco-Aktie investiert, befänden sich nun 23,529 Cisco-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2025 gerechnet (76,32 USD), wäre das Investment nun 1 795,76 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 79,58 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Cisco betrug jüngst 301,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at