Dow Jones 30 Industrial-Titel Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cisco von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Cisco gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Cisco-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 58,71 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Cisco-Aktie investiert hat, hat nun 170,329 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 11.11.2025 12 214,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 71,71 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 22,14 Prozent.

Cisco war somit zuletzt am Markt 284,76 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at