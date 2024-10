Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Goldman Sachs von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Goldman Sachs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Goldman Sachs-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Goldman Sachs-Anteile bei 392,81 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Goldman Sachs-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 25,458 Goldman Sachs-Anteilen. Die gehaltenen Goldman Sachs-Papiere wären am 09.10.2024 12 860,67 USD wert, da der Schlussstand 505,18 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 28,61 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Goldman Sachs eine Marktkapitalisierung von 156,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at