Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|Microsoft-Investition im Blick
|
28.10.2025 16:04:06
Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Microsoft-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Microsoft-Papiers betrug an diesem Tag 53,98 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Microsoft-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 185,254 Microsoft-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 531,52 USD gerechnet, wäre die Investition nun 98 466,10 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 884,66 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 3,95 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Peteri / Shutterstock.com
Nachrichten zu Microsoft Corp.mehr Nachrichten
|
30.10.25
|Verluste in New York: Dow Jones fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
30.10.25
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
30.10.25
|Börse New York in Grün: Dow Jones mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
30.10.25
|Handel in New York: Dow Jones zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.10.25
|ROUNDUP: Knappe Kapazitäten bremsen Microsoft-Wachstum - Aktie fällt (dpa-AFX)
|
30.10.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Microsoft auf 575 Dollar - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
30.10.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Microsoft auf 'Buy' - Ziel 675 Dollar (dpa-AFX)
|
30.10.25
|Strafgerichtshof: Software aus Deutschland statt von Microsoft (dpa-AFX)