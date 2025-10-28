Microsoft Aktie

Microsoft-Investition im Blick 28.10.2025 16:04:06

Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Microsoft-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Microsoft-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Microsoft-Papiers betrug an diesem Tag 53,98 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Microsoft-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 185,254 Microsoft-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 531,52 USD gerechnet, wäre die Investition nun 98 466,10 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 884,66 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 3,95 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Peteri / Shutterstock.com

