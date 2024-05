Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salesforce von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Salesforce-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Salesforce-Papier statt. Zum Handelsende standen Salesforce-Anteile an diesem Tag bei 51,80 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 193,050 Salesforce-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 15.05.2024 auf 287,54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 55 509,65 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 455,10 Prozent gleich.

Insgesamt war Salesforce zuletzt 268,03 Mrd. USD wert. Die Salesforce-Aktie ging am 20.06.2019 an die Börse NYSE. Der erste festgestellte Kurs der Salesforce-Aktie lag damals bei 38,50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at