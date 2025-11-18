Erste Schätzungen: Salesforce stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Salesforce wird voraussichtlich am 03.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 43 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,86 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,58 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 41 Analysten von einem Zuwachs von 8,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 10,27 Milliarden USD gegenüber 9,44 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 50 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 11,38 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,36 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 49 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 41,25 Milliarden USD, gegenüber 37,90 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at