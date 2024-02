Dow Jones 30 Industrial-Titel Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Verizon von vor 10 Jahren eingebracht

Am 15.02.2014 wurden Verizon-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 46,51 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2,150 Verizon-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.02.2024 gerechnet (40,15 USD), wäre das Investment nun 86,33 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -13,67 Prozent.

Verizon wurde am Markt mit 169,39 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at