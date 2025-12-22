Walt Disney Aktie

Walt Disney für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

Lohnende Walt Disney-Investition? 22.12.2025 16:03:52

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walt Disney von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Walt Disney-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Walt Disney-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 86,67 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Walt Disney-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 115,380 Walt Disney-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 19.12.2025 auf 111,24 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 834,89 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +28,35 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Walt Disney belief sich zuletzt auf 199,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: gary718 / Shutterstock.com

