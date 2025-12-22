Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
22.12.2025 16:03:52
Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walt Disney von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Walt Disney-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 86,67 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Walt Disney-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 115,380 Walt Disney-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 19.12.2025 auf 111,24 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 834,89 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +28,35 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Walt Disney belief sich zuletzt auf 199,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Walt Disneymehr Analysen
|13.11.25
|Walt Disney Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|07.08.24
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
