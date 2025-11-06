Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|Langfristige Anlage
|
06.11.2025 16:05:18
Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Salesforce von vor einem Jahr eingebracht
Das Salesforce-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Salesforce-Anteile an diesem Tag 306,90 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Salesforce-Aktie investiert hat, hat nun 0,326 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.11.2025 82,33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 252,68 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 17,67 Prozent vermindert.
Insgesamt war Salesforce zuletzt 242,46 Mrd. USD wert. Der erste Handelstag der Salesforce-Papiere an der Börse NYSE war der 20.06.2019. Damals wurde der erste Kurs eines Salesforce-Anteils bei 38,50 USD festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu Salesforcemehr Analysen
|16.10.25
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|29.08.25
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Salesforce
|207,90
|-5,76%
