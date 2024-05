Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walt Disney von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Walt Disney-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Walt Disney-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Walt Disney-Aktie letztlich bei 100,52 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Walt Disney-Aktie investiert hat, hat nun 99,483 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 307,20 USD, da sich der Wert eines Walt Disney-Papiers am 03.05.2024 auf 113,66 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 13,07 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Walt Disney eine Börsenbewertung in Höhe von 208,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at