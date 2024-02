Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Walt Disney von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Walt Disney-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 183,65 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,545 Walt Disney-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 111,60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 60,77 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 60,77 USD, was einer negativen Performance von 39,23 Prozent entspricht.

Walt Disney markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 204,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at