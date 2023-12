Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert am Mittag im Plus

So bewegt sich der Dow Jones am Freitag.

Um 17:59 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,03 Prozent stärker bei 36 127,69 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 10,992 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,019 Prozent auf 36 124,17 Punkte an der Kurstafel, nach 36 117,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 36 061,64 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 36 261,99 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0,106 Prozent. Vor einem Monat, am 08.11.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 34 112,27 Punkten auf. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 08.09.2023, bei 34 576,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.12.2022, lag der Dow Jones-Kurs bei 33 781,48 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 legte der Index bereits um 9,03 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 36 292,58 Punkte. Bei 31 429,82 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Boeing (+ 1,39 Prozent auf 240,64 USD), Nike (+ 1,14 Prozent auf 116,12 USD), Goldman Sachs (+ 0,96 Prozent auf 347,94 USD), Chevron (+ 0,82 Prozent auf 143,59 USD) und Caterpillar (+ 0,81 Prozent auf 259,50 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Verizon (-1,35 Prozent auf 38,13 USD), Honeywell (-1,34 Prozent auf 195,13 USD), Walmart (-1,18 Prozent auf 150,66 USD), Procter Gamble (-1,15 Prozent auf 144,81 USD) und Johnson Johnson (-0,90 Prozent auf 154,00 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 3 734 420 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,775 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,28 erwartet. Im Index verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,42 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

