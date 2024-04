Dow Jones aktuell: Dow Jones startet in der Verlustzone

Der Dow Jones kann seine Vortagesgewinne am zweiten Tag der Woche nicht halten.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,56 Prozent tiefer bei 38 171,07 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 13,041 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,271 Prozent auf 38 282,16 Punkte an der Kurstafel, nach 38 386,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 38 337,40 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 38 138,18 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 39 807,37 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2024, bei 38 467,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, bei 34 098,16 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 1,21 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 39 889,05 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit 3M (+ 3,82 Prozent auf 95,68 USD), Coca-Cola (+ 1,11 Prozent auf 62,73 USD), JPMorgan Chase (+ 0,54 Prozent auf 194,32 USD), Amazon (+ 0,46 Prozent auf 181,80 USD) und Honeywell (+ 0,46 Prozent auf 194,66 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Caterpillar (-1,44 Prozent auf 344,77 USD), Amgen (-1,35 Prozent auf 272,65 USD), Salesforce (-1,03 Prozent auf 272,90 USD), Verizon (-1,01 Prozent auf 39,69 USD) und McDonalds (-0,96 Prozent auf 270,93 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Dow Jones ist die Amazon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 1 501 520 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 2,822 Bio. Euro heraus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,71 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at