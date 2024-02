Dow Jones aktuell: So entwickelt sich der Dow Jones am Mittwochmittag

Am Mittag agieren die Börsianer in New York vorsichtiger.

Um 17:59 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,16 Prozent tiefer bei 38 501,58 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 11,468 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,032 Prozent auf 38 576,26 Punkte an der Kurstafel, nach 38 563,80 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Mittwoch bei 38 549,96 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 38 391,47 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0,194 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 37 863,80 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.11.2023, wurde der Dow Jones auf 35 088,29 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 21.02.2023, stand der Dow Jones noch bei 33 129,59 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,09 Prozent. Bei 38 927,08 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 37 122,95 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Dow (+ 1,43 Prozent auf 55,49 USD), Nike (+ 0,94 Prozent auf 104,27 USD), Caterpillar (+ 0,77 Prozent auf 316,17 USD), McDonalds (+ 0,74 Prozent auf 294,81 USD) und Procter Gamble (+ 0,59 Prozent auf 159,45 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Walgreens Boots Alliance (-2,53 Prozent auf 21,75 USD), Salesforce (-2,31 Prozent auf 279,78 USD), Intel (-1,74 Prozent auf 43,75 USD), Walmart (-1,25 Prozent auf 173,66 USD) und IBM (-1,23 Prozent auf 181,18 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 600 756 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,777 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,03 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

