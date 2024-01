Dow Jones-Handel aktuell: Börsianer lassen Dow Jones am Mittag steigen

Dow Jones-Handel am Dienstag.

Der Dow Jones springt im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0,15 Prozent auf 38 390,74 Punkte an. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 11,477 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 38 115,83 Zählern und damit 0,568 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (38 333,45 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 38 257,80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 38 403,86 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 37 689,54 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 30.10.2023, einen Stand von 32 928,96 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 30.01.2023, bei 33 717,09 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 1,79 Prozent zu. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 38 403,86 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell JPMorgan Chase (+ 1,52 Prozent auf 175,35 USD), Visa (+ 1,44 Prozent auf 277,61 USD), American Express (+ 1,02 Prozent auf 202,90 USD), Goldman Sachs (+ 0,88 Prozent auf 383,90 USD) und Home Depot (+ 0,63 Prozent auf 357,94 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Boeing (-1,91 Prozent auf 201,27 USD), Apple (-1,59 Prozent auf 188,69 USD), Intel (-1,22 Prozent auf 43,31 USD), 3M (-1,14 Prozent auf 95,28 USD) und Walt Disney (-0,61 Prozent auf 96,90 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 4 526 584 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2,774 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,69 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie zu erwarten.

