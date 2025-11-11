Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lohnende Microsoft-Anlage? 11.11.2025 16:04:00

Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel hätte eine Investition in Microsoft von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel hätte eine Investition in Microsoft von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Microsoft eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Microsoft-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Microsoft-Papiers betrug an diesem Tag 247,11 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Microsoft-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,047 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Microsoft-Papiers auf 506,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 047,67 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +104,77 Prozent.

Microsoft erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,71 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Asif Islam / Shutterstock.com

Nachrichten zu Microsoft Corp.mehr Nachrichten