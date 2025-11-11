Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel hätte eine Investition in Microsoft von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Microsoft eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Microsoft-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Microsoft-Papiers betrug an diesem Tag 247,11 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Microsoft-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,047 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Microsoft-Papiers auf 506,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 047,67 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +104,77 Prozent.

Microsoft erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,71 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at