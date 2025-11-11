Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|Lohnende Microsoft-Anlage?
|
11.11.2025 16:04:00
Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel hätte eine Investition in Microsoft von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Microsoft-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Microsoft-Papiers betrug an diesem Tag 247,11 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Microsoft-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,047 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Microsoft-Papiers auf 506,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 047,67 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +104,77 Prozent.
Microsoft erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,71 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Asif Islam / Shutterstock.com
