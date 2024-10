Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht Gewinne

Am Freitagnachmittag zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Am Freitag tendiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,34 Prozent stärker bei 42 155,54 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 14,016 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,209 Prozent höher bei 42 099,53 Punkten, nach 42 011,59 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 41 972,11 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 42 313,58 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0,317 Prozent. Vor einem Monat, am 04.09.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 40 974,97 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2024, wurde der Dow Jones mit 39 308,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 04.10.2023, stand der Dow Jones noch bei 33 129,55 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 11,77 Prozent. Bei 42 628,32 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit JPMorgan Chase (+ 2,47 Prozent auf 210,29 USD), American Express (+ 2,29 Prozent auf 274,74 USD), Salesforce (+ 2,05 Prozent auf 286,66 USD), Amazon (+ 1,89 Prozent auf 185,39 USD) und Dow (+ 1,38 Prozent auf 55,25 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Home Depot (-1,05 Prozent auf 407,25 USD), Verizon (-0,90 Prozent auf 44,12 USD), Coca-Cola (-0,55 Prozent auf 70,13 USD), Procter Gamble (-0,54 Prozent auf 169,20 USD) und Visa (-0,40 Prozent auf 275,75 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones ist die Amazon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 085 301 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,126 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at