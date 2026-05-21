Dürr-Aktie sinkt: Neue Finanzchefin

Der Aufsichtsrat habe Alexandra Dambeck für den Posten berufen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Bietigheim-Bissingen mit. Die 55-jährige Managerin soll ihren neuen Job zum 15. November dieses Jahres antreten. Sie tritt damit die Nachfolge von Dietmar Heinrich an, der bereits Ende September aus Altersgründen planmäßig ausscheidet.

Dambeck ist derzeit noch Finanzvorständin des Wissenschaftsverlags Springer Nature. Zuvor war sie zwanzig Jahre für den Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) tätig. Im Dürr-Vorstand soll sie künftig neben dem Finanzressort auch die Verantwortung für Investor Relations, Recht, Nachhaltigkeit und Informationstechnik übernehmen.

Im XETRA-Handel notiert die Dürr-Aktie zeitweise 0,94 Prozent tiefer bei 21,10 Euro.

/tav/men

BIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa-AFX)