NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Dürr anlässlich der anstehenden Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Das aktuelle Kursniveau preise für die Zeit nach 2026 ein Negativ-Wachstum ein, was er trotz des aktuellen gesamtwirtschaftlichen Umfelds für zu konservativ halte, schrieb Philippe Lorrain in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Der Anlagenbauer dürfte weiterhin auf einem guten Weg sein, seine Ziele zu erreichen./rob/la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 20:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 20:08 / UTC





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