Dürr Aktie

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WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204

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16.07.2026 13:03:24

Dürr Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Dürr anlässlich der anstehenden Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Das aktuelle Kursniveau preise für die Zeit nach 2026 ein Negativ-Wachstum ein, was er trotz des aktuellen gesamtwirtschaftlichen Umfelds für zu konservativ halte, schrieb Philippe Lorrain in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Der Anlagenbauer dürfte weiterhin auf einem guten Weg sein, seine Ziele zu erreichen./rob/la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 20:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 20:08 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Dürr AG Outperform
Unternehmen:
Dürr AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
18,16 € 		Abst. Kursziel*:
103,74%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
18,16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
103,74%
Analyst Name::
Philippe Lorrain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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