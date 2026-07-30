HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Dürr nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Anlagenbauers sei durchwachsen gewesen, schrieb Yasmin Steilen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Gesamtjahr dürften sich die Zahlen eher am unteren Ende der Prognosespanne bewegen./rob/mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:11 / GMT

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