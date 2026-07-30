Dürr Aktie

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WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204

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30.07.2026 14:05:24

Dürr Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Dürr nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Anlagenbauers sei durchwachsen gewesen, schrieb Yasmin Steilen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Gesamtjahr dürften sich die Zahlen eher am unteren Ende der Prognosespanne bewegen./rob/mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Dürr AG Hold
Unternehmen:
Dürr AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
17,96 € 		Abst. Kursziel*:
16,93%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
18,02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,54%
Analyst Name::
Yasmin Steilen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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