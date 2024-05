easyJet-Aktie tiefrot: easyJet wechselt den Chef aus

Vorher erwarten die beiden noch einen "Rekordsommer" - und einen kräftigen Anstieg des Gewinns. An der Börse wurden die Neuigkeiten jedoch mit deutlichen Kursverlusten quittiert.

Die easyJet-Aktie verliert in London zeitweise 5,14 Prozent auf 502,20 britische Pence. Damit wurde das Papier fast vier Prozent billiger gehandelt als zum Jahreswechsel.

Der frühere TUI-Manager Lundgren war Ende 2017 mitten im Wirbel um den Brexit an die Spitze von der britischen Fluggesellschaft gerückt. Ab 2020 führte er die Airline durch die Corona-Pandemie und bewahrte sie vor dem wirtschaftlichen Aus. In dieser Zeit kam auch Jarvis zu easyJet: Er führt seit Februar 2021 die Finanzen des Unternehmens. Der Verwaltungsrat will in Kürze mit der Suche nach einem neuen Finanzchef beginnen.

Für das laufende Geschäftsjahr bis Ende September stellte easyJet-Chef Lundgren angesichts einer guten Ticketnachfrage "ein starkes Gewinnwachstum" in Aussicht. Damit sei das Unternehmen auf Kurs, mittelfristig einen Vorsteuergewinn von mehr als einer Milliarde britischen Pfund (knapp 1,2 Mrd Euro) zu erwirtschaften.

Im vergangenen Geschäftsjahr bis Ende September 2023 war die Gesellschaft nach verlustreichen Jahren infolge der Pandemie in die Gewinnzone zurückgekehrt: Vor Steuern und Sondereffekten verdiente sie 455 Millionen Pfund.

Inzwischen geht es weiter aufwärts: Im ersten Geschäftshalbjahr von Oktober bis März zählte easyJet 36,7 Millionen Passagiere und damit elf Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Weil auch die Ticketpreise stiegen, wuchs der Umsatz um 22 Prozent auf knapp 3,3 Milliarden Pfund.

Zwar schrieb das Unternehmen saisonbedingt wie üblich rote Zahlen. Der bereinigte Vorsteuerverlust schrumpfte jedoch von 411 auf 350 Millionen Pfund. Der Nettoverlust verringerte sich von 307 auf 257 Millionen Pfund. Fluggesellschaften und Reiseveranstalter fahren ihre Gewinne in der Regel während der Hauptreisezeit im Sommer ein. Im reiseschwachen Winter reichen die Einnahmen meist nicht aus, um die Kosten zu decken.

