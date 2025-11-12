easyJet Aktie
|5,36EUR
|-0,10EUR
|-1,76%
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
easyJet Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Neutral" belassen. Das weltweite Wachstum der Flugkapazitäten dürfte sich im vierten Quartal auf 6 Prozent beschleunigen, verglichen mit 4 Prozent im dritten Jahresviertel, schrieb Harry Gowers am Dienstagnachmittag in seinem monatlichen Branchenkommentar. Dies schließe ein beschleunigtes Wachstum im europäischen Kurz- und Langstreckenverkehr ein, der im Oktober um 5 beziehungsweise 6 Prozent zugelegt habe./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 15:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Neutral
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
5,00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
4,67 £
|
Abst. Kursziel*:
7,14%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
4,65 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,44%
|
Analyst Name::
Harry Gowers
|
KGV*:
-
