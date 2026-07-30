eBay Aktie

eBay für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916529 / ISIN: US2786421030

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30.07.2026 09:00:00

eBay Completes Acquisition of Depop

Today eBay announced it has completed its acquisition of Depop, a leading consumer to consumer fashion marketplace with a highly-engaged Gen Z and Millennial customer base.Weiter zum vollständigen Artikel bei eBay Inc.
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