eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
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21.10.2026 17:44:57
EBay Stock Moves Higher: What's Going On?
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Nachrichten zu PayPal Inc
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19.10.26
|Gute Stimmung in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Montagmittag (finanzen.at)
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19.10.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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15.10.26
|S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PayPal von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
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12.10.26
|Erste Schätzungen: PayPal präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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08.10.26
|S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PayPal-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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01.10.26
|S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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25.09.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 notiert zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
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25.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu eBay Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|eBay Inc Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
|100 350,00
|1,49%
|eBay Inc.
|109,10
|-0,18%
|Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
|3,42
|-2,29%
|PayPal Inc
|51,13
|0,39%
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Am heimischen Aktienmarkt geht es deutlich abwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegt. Die Wall Street startet leichter. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.