Twitter Aktie
WKN DE: A1W6XZ / ISIN: US90184L1026
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21.03.2026 01:55:20
Elon Musk misled Twitter shareholders, US jury finds
The closely watched civil trial focused on billionaire Elon Musk’s claims about the number of bots on Twitter.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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