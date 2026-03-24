Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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24.03.2026 01:25:24
Elon Musk Unwraps $25 Billion Terafab Chip-Building Project
The project aims to build billions of chips and help make humankind a "galactic civilization," Musk says.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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