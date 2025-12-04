Alzchem Group Aktie

04.12.2025 16:21:03

EQS-Adhoc: Alzchem Group AG: Alzchem Group AG: Investment program of around 120 million euros approved for further capacity expansion in creatine products

EQS-Ad-hoc: Alzchem Group AG / Key word(s): Expansion
Alzchem Group AG: Alzchem Group AG: Investment program of around 120 million euros approved for further capacity expansion in creatine products

04-Dec-2025 / 16:21 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Trostberg, December 4, 2025 – Alzchem Group AG approved a comprehensive investment program for further capacity expansion in creatine products. The focus is particularly on the application areas of health, nutrition, and pharmaceuticals. In total, around 120 million euros will be invested in the construction of a new, increasingly automated production facility for creatine and its precursors, as well as in the upstream infrastructure. Commissioning is planned to take place in stages starting from the second half of 2027. Alzchem sees this investment as offering additional annual sales potential in the low triple-digit million euro range, with correspondingly positive contributions to earnings.
 


End of Inside Information

04-Dec-2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Alzchem Group AG
Dr.-Albert-Frank-Str. 32
83308 Trostberg
Germany
Phone: +498621862888
Fax: +49862186502888
E-mail: ir@alzchem.com
Internet: www.alzchem.com
ISIN: DE000A2YNT30
WKN: A2YNT3
Indices: SDAX
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Stuttgart
EQS News ID: 2240620

 
End of Announcement EQS News Service

2240620  04-Dec-2025 CET/CEST

