Alzchem Group Aktie
WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30
|
04.12.2025 16:21:03
EQS-Adhoc: Alzchem Group AG: Alzchem Group AG: Investment program of around 120 million euros approved for further capacity expansion in creatine products
|
EQS-Ad-hoc: Alzchem Group AG / Key word(s): Expansion
Trostberg, December 4, 2025 – Alzchem Group AG approved a comprehensive investment program for further capacity expansion in creatine products. The focus is particularly on the application areas of health, nutrition, and pharmaceuticals. In total, around 120 million euros will be invested in the construction of a new, increasingly automated production facility for creatine and its precursors, as well as in the upstream infrastructure. Commissioning is planned to take place in stages starting from the second half of 2027. Alzchem sees this investment as offering additional annual sales potential in the low triple-digit million euro range, with correspondingly positive contributions to earnings.
End of Inside Information
04-Dec-2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Alzchem Group AG
|Dr.-Albert-Frank-Str. 32
|83308 Trostberg
|Germany
|Phone:
|+498621862888
|Fax:
|+49862186502888
|E-mail:
|ir@alzchem.com
|Internet:
|www.alzchem.com
|ISIN:
|DE000A2YNT30
|WKN:
|A2YNT3
|Indices:
|SDAX
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Stuttgart
|EQS News ID:
|2240620
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2240620 04-Dec-2025 CET/CEST
|30.10.25
|Alzchem Group Add
|Baader Bank
|30.10.25
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|26.09.25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Alzchem Group AG
|135,00
|0,30%
