04.12.2025 16:21:03

EQS-Adhoc: Alzchem Group AG: Investitionsprogramm in Höhe von rund 120 Mio. Euro für weiteren Kapazitätsaufbau bei Kreatinprodukten verabschiedet

EQS-Ad-hoc: Alzchem Group AG / Schlagwort(e): Expansion
Alzchem Group AG: Investitionsprogramm in Höhe von rund 120 Mio. Euro für weiteren Kapazitätsaufbau bei Kreatinprodukten verabschiedet

04.12.2025 / 16:21 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Trostberg, 4. Dezember 2025 – Die Alzchem Group AG hat ein umfassendes Investitionsprogramm für einen weiteren Kapazitätsaufbau bei Kreatinprodukten verabschiedet. Im Fokus stehen dabei insbesondere die Anwendungsbereiche Gesundheit, Ernährung und Pharma. Insgesamt sollen rund 120 Mio. Euro in den Bau einer neuen, zunehmend automatisierten Produktionsanlage für Kreatin und dessen Vorprodukte sowie in die vorgelagerte Infrastruktur fließen. Die Inbetriebnahme ist stufenweise ab dem 2. Halbjahr 2027 geplant. Alzchem sieht in der Investition ein zusätzliches jährliches Umsatzpotenzial im beginnenden dreistelligen Millionenbereich mit entsprechend positiven Ergebnisbeiträgen. 
 


Ende der Insiderinformation

04.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Alzchem Group AG
Dr.-Albert-Frank-Str. 32
83308 Trostberg
Deutschland
Telefon: +498621862888
Fax: +49862186502888
E-Mail: ir@alzchem.com
Internet: www.alzchem.com
ISIN: DE000A2YNT30
WKN: A2YNT3
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Stuttgart
EQS News ID: 2240620

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2240620  04.12.2025 CET/CEST

