XETRA-Handel im Blick 04.12.2025 17:59:19

Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen

So performte der SDAX am vierten Tag der Woche zum Handelsende.

Am Donnerstag legte der SDAX via XETRA zum Handelsende um 1,42 Prozent auf 16 817,35 Punkte zu. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 82,709 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,601 Prozent höher bei 16 680,89 Punkten in den Handel, nach 16 581,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 16 672,86 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 840,32 Zählern.

SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der SDAX bereits um 1,36 Prozent. Der SDAX stand vor einem Monat, am 04.11.2025, bei 16 280,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.09.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 16 461,95 Punkten gehandelt. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 04.12.2024, bei 13 775,62 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 21,10 Prozent. Bei 18 206,72 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 183,63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Formycon (+ 10,52 Prozent auf 25,75 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 6,57 Prozent auf 84,30 EUR), Schaeffler (+ 5,70 Prozent auf 7,42 EUR), Hypoport SE (+ 4,76 Prozent auf 136,40 EUR) und Alzchem Group (+ 4,50 Prozent auf 134,60 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Wacker Neuson SE (-3,89 Prozent auf 24,70 EUR), KWS SAAT SE (-2,47 Prozent auf 67,00 EUR), Springer Nature (-2,45 Prozent auf 19,90 EUR), STRATEC SE (-2,14 Prozent auf 22,85 EUR) und thyssenkrupp nucera (-1,84 Prozent auf 7,75 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 591 621 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 6,619 Mrd. Euro macht die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Die Mutares-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. HAMBORNER REIT-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,03 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu STRATEC SE

Analysen zu STRATEC SE

12.11.25 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
10.11.25 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.10.25 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
31.10.25 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.25 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Aktien in diesem Artikel

Alzchem Group AG 135,00 0,30% Alzchem Group AG
Formycon AG 25,65 0,39% Formycon AG
FRIEDRICH VORWERK 85,30 0,24% FRIEDRICH VORWERK
HAMBORNER REIT 4,56 0,00% HAMBORNER REIT
Hypoport SE 137,40 0,00% Hypoport SE
KWS SAAT SE & Co. KGaA 66,80 0,00% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 27,80 -0,54% Mutares
Schaeffler AG 7,32 -0,34% Schaeffler AG
Springer Nature 19,74 -0,50% Springer Nature
Stabilus SE 20,65 0,24% Stabilus SE
STRATEC SE 22,35 -0,89% STRATEC SE
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA 7,69 0,07% thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
Wacker Neuson SE 24,40 -0,20% Wacker Neuson SE

Indizes in diesem Artikel

SDAX 16 816,54 1,42%

