EQS-Adhoc: DEUTZ erwirbt Anbieter von elektrischen Antriebssystemen SOBEK Group und erschließt neuen Wachstumsmarkt im Defense-Bereich

DEUTZ AG

DEUTZ erwirbt Anbieter von elektrischen Antriebssystemen SOBEK Group und erschließt neuen Wachstumsmarkt im Defense-Bereich



02.09.2025 / 00:43 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Köln, 2. September 2025 – Der DEUTZ-Konzern hat soeben einen Kaufvertrag über 100% der Anteile an der SOBEK Group GmbH („SOBEK“) mit Sitz in Hirschberg, Deutschland, unterzeichnet. SOBEK ist ein Entwickler und Hersteller hochpräziser elektrischer Antriebssysteme, die unter anderem in unbemannten Luftfahrtsystemen wie militärischen Drohnen eingesetzt werden. Im zivilen Bereich zählen insbesondere Motorsport, Medizintechnik und Robotik zu den Kundenbranchen.

SOBEK erwartet, im laufenden Geschäftsjahr 2025 mit rund 70 Mitarbeitern einen Umsatz im niedrigen bis mittleren zweistelligen Mio.-€-Bereich bei einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von etwa 10 bis 12 Mio. € zu erzielen. DEUTZ erwirbt 100% der Anteile an SOBEK vom heutigen Eigentümer und Geschäftsführer Dr. Olaf Hahn. Auf Basis der für das Geschäftsjahr 2025 erwarteten Profitabilität von SOBEK ergibt sich ein EBITDA-Multiple zum Kaufpreis von etwa 11x.

Der Vollzug der Transaktion wird kurzfristig erwartet.

Die Finanzierung der Übernahme ist über Kreditlinien abgesichert. Zudem erwägt DEUTZ, die Transaktion bei geeigneten Marktbedingungen durch eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts im Umfang von nicht mehr als 10% des derzeitigen Grundkapitals auszufinanzieren.



