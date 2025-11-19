EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Aufsichtsratsvorsitzender Rolf Najork scheidet zum 31.12.2025 aus dem Aufsichtsrat der Jungheinrich AG aus

EQS-Ad-hoc: Jungheinrich AG / Schlagwort(e): Personalie/Personalie

Jungheinrich AG: Aufsichtsratsvorsitzender Rolf Najork scheidet zum 31.12.2025 aus dem Aufsichtsrat der Jungheinrich AG aus



19.11.2025 / 14:17 CET/CEST

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates der Jungheinrich AG, Rolf Najork, hat der Gesellschaft auf eigenen Wunsch und im gegenseitigen Einvernehmen am heutigen Tag mitgeteilt, sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrates und damit auch als dessen Vorsitzender aufgrund abweichender Auffassungen über die künftige Zusammensetzung des Aufsichtsrates mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2025 niederzulegen.



