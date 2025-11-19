Jungheinrich Aktie
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
|
19.11.2025 14:17:54
EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Aufsichtsratsvorsitzender Rolf Najork scheidet zum 31.12.2025 aus dem Aufsichtsrat der Jungheinrich AG aus
|
EQS-Ad-hoc: Jungheinrich AG / Schlagwort(e): Personalie/Personalie
Der Vorsitzende des Aufsichtsrates der Jungheinrich AG, Rolf Najork, hat der Gesellschaft auf eigenen Wunsch und im gegenseitigen Einvernehmen am heutigen Tag mitgeteilt, sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrates und damit auch als dessen Vorsitzender aufgrund abweichender Auffassungen über die künftige Zusammensetzung des Aufsichtsrates mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2025 niederzulegen.
Presse-Rückfragen bitte an:
Dr. Benedikt Nufer, Pressesprecher
Tel.: +49 40 6948-3489
Mobil: +49 151 27791245
benedikt.nufer@jungheinrich.de
Rückfragen von Analysten/Investoren bitte an:
Andrea Bleesen, Leiterin Investor Relations
Tel.: +49 40 6948-3407
andrea.bleesen@jungheinrich.de
Ende der Insiderinformation
