Jungheinrich Aktie
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
|Lukrative Jungheinrich-Anlage?
|
19.11.2025 10:05:09
MDAX-Wert Jungheinrich-Aktie: So viel Verlust hätte eine Jungheinrich-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Jungheinrich-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 34,92 EUR. Bei einem Jungheinrich-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,864 Jungheinrich-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 91,47 EUR, da sich der Wert einer Jungheinrich-Aktie am 18.11.2025 auf 31,94 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 8,53 Prozent.
Jungheinrich wurde am Markt mit 3,33 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Jungheinrich
Nachrichten zu Jungheinrich AGmehr Nachrichten
|
19.11.25
|EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Supervisory Board Chairman Rolf Najork to resign from the Supervisory Board of Jungheinrich AG on 31 December 2025 (EQS Group)
|
19.11.25
|EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Aufsichtsratsvorsitzender Rolf Najork scheidet zum 31.12.2025 aus dem Aufsichtsrat der Jungheinrich AG aus (EQS Group)
|
19.11.25
|MDAX-Wert Jungheinrich-Aktie: So viel Verlust hätte eine Jungheinrich-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.11.25
|Schwacher Handel: MDAX sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
17.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: So performt der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
17.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX liegt mittags im Minus (finanzen.at)
|
17.11.25
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
13.11.25
|Analytenlob schickt Jungheinrich-Aktie weiter nach oben (dpa-AFX)
Analysen zu Jungheinrich AGmehr Analysen
|17.11.25
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.25
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|12.11.25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|12.11.25
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|12.11.25
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.25
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|12.11.25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|12.11.25
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|12.11.25
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.25
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|12.11.25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|12.11.25
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|12.11.25
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.11.24
|Jungheinrich Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Jungheinrich AG
|32,32
|0,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach den NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX klar im Plus erwartet -- Börsen in Fernost uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag dürften sowohl der heimische als auch der deutsche Markt klar fester starten. Die Aktienmärkte in Asien tendieren derweil in verschiedene Richtungen.