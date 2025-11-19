MDAX-Wert Jungheinrich-Aktie: So viel Verlust hätte eine Jungheinrich-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Jungheinrich-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Jungheinrich-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 34,92 EUR. Bei einem Jungheinrich-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,864 Jungheinrich-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 91,47 EUR, da sich der Wert einer Jungheinrich-Aktie am 18.11.2025 auf 31,94 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 8,53 Prozent.

Jungheinrich wurde am Markt mit 3,33 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at