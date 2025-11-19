EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Supervisory Board Chairman Rolf Najork to resign from the Supervisory Board of Jungheinrich AG on 31 December 2025

EQS-Ad-hoc: Jungheinrich AG / Key word(s): Personnel/Personnel

Jungheinrich AG: Supervisory Board Chairman Rolf Najork to resign from the Supervisory Board of Jungheinrich AG on 31 December 2025



19-Nov-2025 / 14:17 CET/CEST

Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

The Chairman of the Supervisory Board of Jungheinrich AG, Rolf Najork, has today informed the company at his own request and by mutual agreement that he will resign from his position as a member of the Supervisory Board and therefore also as its Chairman with effect from the end of 31 December 2025 due to differing views on the future composition of the Supervisory Board.



