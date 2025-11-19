Jungheinrich Aktie

Jungheinrich für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934

19.11.2025 14:17:54

EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Supervisory Board Chairman Rolf Najork to resign from the Supervisory Board of Jungheinrich AG on 31 December 2025

EQS-Ad-hoc: Jungheinrich AG / Key word(s): Personnel/Personnel
Jungheinrich AG: Supervisory Board Chairman Rolf Najork to resign from the Supervisory Board of Jungheinrich AG on 31 December 2025

19-Nov-2025 / 14:17 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

The Chairman of the Supervisory Board of Jungheinrich AG, Rolf Najork, has today informed the company at his own request and by mutual agreement that he will resign from his position as a member of the Supervisory Board and therefore also as its Chairman with effect from the end of 31 December 2025 due to differing views on the future composition of the Supervisory Board.

Press enquiries to:
Dr Benedikt Nufer, Spokesman
Phone: +49 40 6948-3489
Mobile: +49 151 27791245
benedikt.nufer@jungheinrich.de

Analyst/investor enquiries to:
Andrea Bleesen, Head of Investor Relations
Phone: +49 40 6948-3407
andrea.bleesen@jungheinrich.de


End of Inside Information

19-Nov-2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Jungheinrich AG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Germany
Phone: +49 (0) 40 6948-0
Fax: +49 (0) 40 6948-1777
E-mail: investor.relations@jungheinrich.de
Internet: www.jungheinrich.com
ISIN: DE0006219934
WKN: 621993
Indices: MDAX
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2232656

 
End of Announcement EQS News Service

2232656  19-Nov-2025 CET/CEST

