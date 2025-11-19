Jungheinrich Aktie
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
|
19.11.2025 14:17:54
EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Supervisory Board Chairman Rolf Najork to resign from the Supervisory Board of Jungheinrich AG on 31 December 2025
|
EQS-Ad-hoc: Jungheinrich AG / Key word(s): Personnel/Personnel
The Chairman of the Supervisory Board of Jungheinrich AG, Rolf Najork, has today informed the company at his own request and by mutual agreement that he will resign from his position as a member of the Supervisory Board and therefore also as its Chairman with effect from the end of 31 December 2025 due to differing views on the future composition of the Supervisory Board.
Press enquiries to:
Dr Benedikt Nufer, Spokesman
Phone: +49 40 6948-3489
Mobile: +49 151 27791245
benedikt.nufer@jungheinrich.de
Analyst/investor enquiries to:
Andrea Bleesen, Head of Investor Relations
Phone: +49 40 6948-3407
andrea.bleesen@jungheinrich.de
End of Inside Information
19-Nov-2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Jungheinrich AG
|Friedrich-Ebert-Damm 129
|22047 Hamburg
|Germany
|Phone:
|+49 (0) 40 6948-0
|Fax:
|+49 (0) 40 6948-1777
|E-mail:
|investor.relations@jungheinrich.de
|Internet:
|www.jungheinrich.com
|ISIN:
|DE0006219934
|WKN:
|621993
|Indices:
|MDAX
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2232656
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2232656 19-Nov-2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Jungheinrich AGmehr Nachrichten
|
19.11.25
|EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Supervisory Board Chairman Rolf Najork to resign from the Supervisory Board of Jungheinrich AG on 31 December 2025 (EQS Group)
|
19.11.25
|EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Aufsichtsratsvorsitzender Rolf Najork scheidet zum 31.12.2025 aus dem Aufsichtsrat der Jungheinrich AG aus (EQS Group)
|
19.11.25
|MDAX-Wert Jungheinrich-Aktie: So viel Verlust hätte eine Jungheinrich-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.11.25
|Schwacher Handel: MDAX sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
17.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: So performt der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
17.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX liegt mittags im Minus (finanzen.at)
|
17.11.25
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
13.11.25
|Analytenlob schickt Jungheinrich-Aktie weiter nach oben (dpa-AFX)
Analysen zu Jungheinrich AGmehr Analysen
|17.11.25
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.25
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|12.11.25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|12.11.25
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|12.11.25
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.25
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|12.11.25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|12.11.25
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|12.11.25
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.25
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|12.11.25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|12.11.25
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|12.11.25
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.11.24
|Jungheinrich Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Jungheinrich AG
|32,38
|0,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach den NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX klar im Plus erwartet -- Börsen in Fernost uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag dürften sowohl der heimische als auch der deutsche Markt klar fester starten. Die Aktienmärkte in Asien tendieren derweil in verschiedene Richtungen.