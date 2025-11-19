Jungheinrich Aktie
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
|Stühlerücken
|
19.11.2025 14:26:41
Jungheinrich-Aktie höher: AR-Chef Rolf Najork gibt Rolle zum Jahresende ab
Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, erfolgt der Schritt auf eigenen Wunsch und im gegenseitigen Einvernehmen. Hintergrund der Entscheidung Najorks seien abweichende Auffassungen über die künftige Zusammensetzung des Aufsichtsrates.
Die Jungheinrich-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,06 Prozent im Plus bei 32,28 Euro.
DOW JONES
Bildquelle: Jungheinrich
|
19.11.25
|EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Supervisory Board Chairman Rolf Najork to resign from the Supervisory Board of Jungheinrich AG on 31 December 2025 (EQS Group)
|
19.11.25
|EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Aufsichtsratsvorsitzender Rolf Najork scheidet zum 31.12.2025 aus dem Aufsichtsrat der Jungheinrich AG aus (EQS Group)
|
19.11.25
|MDAX-Wert Jungheinrich-Aktie: So viel Verlust hätte eine Jungheinrich-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.11.25
|Schwacher Handel: MDAX sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
17.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: So performt der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
17.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX liegt mittags im Minus (finanzen.at)
|
17.11.25
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
13.11.25
|Analytenlob schickt Jungheinrich-Aktie weiter nach oben (dpa-AFX)
|17.11.25
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.25
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|Jungheinrich AG
|32,32
|0,37%
Börse aktuell - Live TickerNach den NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX klar im Plus erwartet -- Börsen in Fernost uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag dürften sowohl der heimische als auch der deutsche Markt klar fester starten. Die Aktienmärkte in Asien tendieren derweil in verschiedene Richtungen.