Jungheinrich Aktie

31,90EUR 0,00EUR 0,00%
Jungheinrich für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
17.11.2025 07:11:26

Jungheinrich Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jungheinrich nach einem "robusten dritten Quartal" mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Buy" belassen. Der Lagerausrüster habe stabile Margen unter Beweis gestellt, schrieb Lasse Stueben in seinem Resümee vom Freitagabend. Der Experte begrüßt die Aussagen, dass der Preisdruck geringer ausfalle als zuvor von der Geschäftsleitung erwartet. Er glaubt, dass Jungheinrich den Tiefpunkt durchschritten hat und dies zu einer besseren Kursentwicklung beitragen kann./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 17:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Jungheinrich AG Buy
Unternehmen:
Jungheinrich AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
31,70 € 		Abst. Kursziel*:
45,11%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
31,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
44,20%
Analyst Name::
Lasse Stueben 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Jungheinrich AGmehr Nachrichten