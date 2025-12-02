Wacker Neuson Aktie
WKN DE: WACK01 / ISIN: DE000WACK012
02.12.2025 14:05:45
EQS-Adhoc: Wacker Neuson SE confirms discussions regarding acquisition of majority stake and takeover by Doosan Bobcat Inc.
EQS-Ad-hoc: Wacker Neuson SE / Key word(s): Takeover
Wacker Neuson SE confirms discussions regarding acquisition of majority stake and takeover by Doosan Bobcat Inc.
Munich, 02.12.2025
In light of recent media reports, Wacker Neuson SE ("Wacker Neuson") confirms that its Executive Board is in advanced discussions with Doosan Bobcat Inc. ("Doosan Bobcat") regarding the possible acquisition of a majority stake in Wacker Neuson as well as a public takeover of Wacker Neuson by Doosan Bobcat.
Doosan Bobcat is considering acquiring shares amounting to approximately 63% of Wacker Neuson’s share capital from major shareholders and launching a public takeover offer in the form of an all-cash offer to all remaining Wacker Neuson shareholders.
At present, Wacker Neuson cannot predict whether the sale of shares by the major shareholders or a public takeover offer will actually take place.
Wacker Neuson will inform the capital markets and the public of any further developments in accordance with legal requirements.
End of Inside Information
