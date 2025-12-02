Wacker Neuson Aktie

WKN DE: WACK01 / ISIN: DE000WACK012

02.12.2025 14:05:45

EQS-Adhoc: Wacker Neuson SE confirms discussions regarding acquisition of majority stake and takeover by Doosan Bobcat Inc.

EQS-Ad-hoc: Wacker Neuson SE / Key word(s): Takeover
Wacker Neuson SE confirms discussions regarding acquisition of majority stake and takeover by Doosan Bobcat Inc.

02-Dec-2025 / 14:05 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Wacker Neuson SE confirms discussions regarding acquisition of majority stake and takeover by Doosan Bobcat Inc.

Munich, 02.12.2025

In light of recent media reports, Wacker Neuson SE ("Wacker Neuson") confirms that its Executive Board is in advanced discussions with Doosan Bobcat Inc. ("Doosan Bobcat") regarding the possible acquisition of a majority stake in Wacker Neuson as well as a public takeover of Wacker Neuson by Doosan Bobcat.

Doosan Bobcat is considering acquiring shares amounting to approximately 63% of Wacker Neuson’s share capital from major shareholders and launching a public takeover offer in the form of an all-cash offer to all remaining Wacker Neuson shareholders.

At present, Wacker Neuson cannot predict whether the sale of shares by the major shareholders or a public takeover offer will actually take place.

Wacker Neuson will inform the capital markets and the public of any further developments in accordance with legal requirements.
 


End of Inside Information

02-Dec-2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Wacker Neuson SE
Preußenstr. 41
80809 München
Germany
Phone: +49 - (0)89 - 354 02 - 1823
Fax: +49 (0)89 354 02 - 298
E-mail: ir@wackerneuson.com
Internet: www.wackerneusongroup.com
ISIN: DE000WACK012
WKN: WACK01
Indices: SDAX
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2238992

 
End of Announcement EQS News Service

2238992  02-Dec-2025 CET/CEST

