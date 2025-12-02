Wacker Neuson Aktie
Wacker-Neuson-Aktie springt zweistellig an: Unternehmen bestätigt Übernahmeverhandlungen mit Doosan Bobcat
• Vorstand bestätigt fortgeschrittene Gespräche mit Doosan Bobcat Inc.
• Doosan Bobcat erwägt, ein öffentliches Bar-Übernahmeangebot für alle außenstehenden Aktionäre abzugeben
Ad-hoc-Mitteilung bestätigt Verhandlungen über Mehrheitserwerb
Die Wacker Neuson SE hat am Dienstag, den 2. Dezember 2025, mit einer Ad-hoc-Mitteilung die am Markt kursierenden Übernahmegerüchte bestätigt. Vor dem Hintergrund aktueller Presseberichterstattung bestätigte das Unternehmen fortgeschrittene Gespräche mit Doosan Bobcat Inc. über den möglichen Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Wacker Neuson sowie eine öffentliche Übernahme durch den südkoreanischen Konzern. Die Aktien des Baumaschinenherstellers reagierten auf XETRA mit einem Kursanstieg von zeitweise 21,03 Prozent auf 22,85 Euro.
Zuvor hatten Spekulationen um eine mögliche Übernahme die Aktie bereits in die Höhe getrieben. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte unter Berufung auf informierte Kreise berichtet, dass Doosan, das wie Wacker Bagger und Radlader im Programm führt, ein Auge auf das Münchner Unternehmen geworfen habe.
Geplantes Vorgehen: Mehrheitskauf und Barangebot
Laut der Ad-hoc-Mitteilung erwägt Doosan Bobcat, zunächst Aktien im Umfang von ca. 63 Prozent des Grundkapitals von den Großaktionären der Wacker Neuson zu erwerben. Anschließend soll ein öffentliches Übernahmeangebot in Form eines Barangebots an alle außenstehenden Aktionäre von Wacker Neuson abgegeben werden.
Trotz der fortgeschrittenen Gespräche betonte Wacker Neuson in der Mitteilung, dass derzeit nicht absehbar sei, ob es tatsächlich zu einem Verkauf der Aktien der Großaktionäre und zu einem öffentlichen Übernahmeangebot kommen werde. Wacker Neuson kündigte an, den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Fortgang entsprechend den rechtlichen Anforderungen zu informieren.
Redaktion finanzen.net / dpa-AFX
