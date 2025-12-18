EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|
18.12.2025 07:30:03
EQS-AFR: EVN AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: EVN AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die EVN AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.evn.at/publikationen
Sprache: Englisch
Ort: https://www.evn.at/publications
18.12.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EVN AG
|EVN Platz
|2344 Maria Enzersdorf
|Österreich
|Internet:
|www.evn.at
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2247400 18.12.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)mehr Nachrichten
|
17:58
|Zuversicht in Wien: ATX Prime verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Handel in Wien: ATX verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
12:27
|Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime schwächelt am Mittag (finanzen.at)
|
12:06
|EVN machte 2024/25 weniger Gewinn, Dividende auf Vorjahresniveau (APA)
|
09:29
|Börse Wien in Rot: ATX Prime zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.at)
|
07:30
|EQS-AFR: EVN AG: Release of a Financial report (EQS Group)
|
07:30
|EQS-AFR: EVN AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)