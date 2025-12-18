EVN Aktie

27,80EUR 0,80EUR 2,96%
EVN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.12.2025 18:23:00

EVN Reduce

Die Analysten der Baader Bank haben in Reaktion auf die jüngsten Zahlen der EVN ihre Gewinnschätzungen überarbeitet. Die Bewertung des Experten Pierre-Alexandre Ramondenc lautet weiter auf "Reduce". Sein Kursziel auf 6-Monatssicht liegt bei 27,4 Euro.

Zum Vergleich: An der Wiener Börse schlossen die EVN-Titel am Donnerstag mit einem Plus von 2,96 Prozent bei 27,80 Euro.

Die Gewinnschätzung für das Geschäftsjahr 2025 beläuft sich nun auf 2,56 Euro je Titel. Für das kommende Geschäftsjahr bei 2,51 Euro je Anteilsschein. Für 2025 soll eine Dividende von 0,90 Euro je Anteil ausgeschüttet werden und im Folgejahr 0,90 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

sto/ste

ISIN AT0000741053 WEB http://www.evn.at

AFA0045 2025-12-18/18:23

Zusammenfassung: EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) Reduce
Unternehmen:
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
27,40 €
Rating jetzt:
Reduce 		Kurs*:
27,80 € 		Abst. Kursziel*:
-1,44%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
27,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,36%
Analyst Name::
Pierre-Alexandre Ramondenc 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)mehr Nachrichten