Die Analysten der Baader Bank haben in Reaktion auf die jüngsten Zahlen der EVN ihre Gewinnschätzungen überarbeitet. Die Bewertung des Experten Pierre-Alexandre Ramondenc lautet weiter auf "Reduce". Sein Kursziel auf 6-Monatssicht liegt bei 27,4 Euro.

Zum Vergleich: An der Wiener Börse schlossen die EVN-Titel am Donnerstag mit einem Plus von 2,96 Prozent bei 27,80 Euro.

Die Gewinnschätzung für das Geschäftsjahr 2025 beläuft sich nun auf 2,56 Euro je Titel. Für das kommende Geschäftsjahr bei 2,51 Euro je Anteilsschein. Für 2025 soll eine Dividende von 0,90 Euro je Anteil ausgeschüttet werden und im Folgejahr 0,90 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

