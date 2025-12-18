EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|
18.12.2025 07:30:14
EQS-AFR: EVN AG: Release of a Financial report
|
EQS Dissemination of Financial Reports: EVN AG
/ Release of Financial Reports
EVN AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:
Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG
Language: German
Address: https://www.evn.at/publikationen
Language: English
Address: https://www.evn.at/publications
18.12.2025 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|EVN AG
|EVN Platz
|2344 Maria Enzersdorf
|Austria
|Internet:
|www.evn.at
|End of News
|EQS News Service
|
2247388 18.12.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)mehr Nachrichten
|
17:58
|Zuversicht in Wien: ATX Prime verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Handel in Wien: ATX verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
12:27
|Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime schwächelt am Mittag (finanzen.at)
|
12:06
|EVN machte 2024/25 weniger Gewinn, Dividende auf Vorjahresniveau (APA)
|
09:29
|Börse Wien in Rot: ATX Prime zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.at)
|
07:30
|EQS-AFR: EVN AG: Release of a Financial report (EQS Group)
|
07:30
|EQS-AFR: EVN AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)