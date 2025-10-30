Zalando Aktie

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

30.10.2025 09:25:34

EQS-AFR: Zalando SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Zalando SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Zalando SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

30.10.2025 / 09:25 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Zalando SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.11.2025
Ort: https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/finanzberichterstattung

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.11.2025
Ort: https://corporate.zalando.com/en/investor-relations/financial-reporting

30.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Deutschland
Internet: https://corporate.zalando.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2221116  30.10.2025 CET/CEST

