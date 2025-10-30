Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
30.10.2025 09:25:34
EQS-AFR: Zalando SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Zalando SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Zalando SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.11.2025
Ort: https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/finanzberichterstattung
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.11.2025
Ort: https://corporate.zalando.com/en/investor-relations/financial-reporting
