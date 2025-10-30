EQS-AFR: Zalando SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Zalando SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Zalando SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



30.10.2025 / 09:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.11.2025

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 06.11.2025

Ort:

Hiermit gibt die Zalando SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 06.11.2025Ort: https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/finanzberichterstattung Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 06.11.2025Ort: https://corporate.zalando.com/en/investor-relations/financial-reporting

