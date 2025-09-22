EQS-DD: AUMOVIO SE: Continental Aktiengesellschaft, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



22.09.2025 / 16:27 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Continental Aktiengesellschaft

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Georg F. W. Nachname(n): Schaeffler Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

AUMOVIO SE

b) LEI

391200IGI9RQ7VTOK384

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000AUM0V10

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 38,52 EUR 38.520,00 EUR 41,00 EUR 287,00 EUR 41,00 EUR 1.476,00 EUR 41,00 EUR 18.983,00 EUR 40,50 EUR 21.586,50 EUR 40,48 EUR 12.144,00 EUR 40,44 EUR 5.216,76 EUR 40,42 EUR 1.535,96 EUR 39,96 EUR 11.188,80 EUR 39,50 EUR 13.588,00 EUR 39,50 EUR 9.875,00 EUR 39,50 EUR 16.037,00 EUR 39,86 EUR 21.165,66 EUR 39,86 EUR 18.694,34 EUR 39,96 EUR 21.218,76 EUR 39,96 EUR 2.037,96 EUR 39,96 EUR 5.514,48 EUR 40,16 EUR 40,16 EUR 40,16 EUR 20.039,84 EUR 39,94 EUR 39.940,00 EUR 40,50 EUR 40.500,00 EUR 41,00 EUR 11.439,00 EUR 41,00 EUR 1.886,00 EUR 41,00 EUR 2.050,00 EUR 41,00 EUR 4.879,00 EUR 41,02 EUR 41.020,00 EUR 40,26 EUR 3.623,40 EUR 40,26 EUR 16.506,60 EUR 40,70 EUR 6.674,80 EUR 40,70 EUR 13.675,20 EUR 41,18 EUR 5.435,76 EUR 41,18 EUR 3.088,50 EUR 41,00 EUR 4.100,00 EUR 41,00 EUR 7.913,00 EUR 40,48 EUR 20.240,00 EUR 40,44 EUR 20.220,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 40,1950 EUR 482.340,4800 EUR

e) Datum des Geschäfts

19.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

