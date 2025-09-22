Aumovio Aktie

WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10

22.09.2025 16:29:10

EQS-DD: AUMOVIO SE: Continental Aktiengesellschaft, Verkauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

22.09.2025 / 16:27 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Continental Aktiengesellschaft

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Georg F. W.
Nachname(n): Schaeffler
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
AUMOVIO SE

b) LEI
391200IGI9RQ7VTOK384 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000AUM0V10

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
38,52 EUR 38.520,00 EUR
41,00 EUR 287,00 EUR
41,00 EUR 1.476,00 EUR
41,00 EUR 18.983,00 EUR
40,50 EUR 21.586,50 EUR
40,48 EUR 12.144,00 EUR
40,44 EUR 5.216,76 EUR
40,42 EUR 1.535,96 EUR
39,96 EUR 11.188,80 EUR
39,50 EUR 13.588,00 EUR
39,50 EUR 9.875,00 EUR
39,50 EUR 16.037,00 EUR
39,86 EUR 21.165,66 EUR
39,86 EUR 18.694,34 EUR
39,96 EUR 21.218,76 EUR
39,96 EUR 2.037,96 EUR
39,96 EUR 5.514,48 EUR
40,16 EUR 40,16 EUR
40,16 EUR 20.039,84 EUR
39,94 EUR 39.940,00 EUR
40,50 EUR 40.500,00 EUR
41,00 EUR 11.439,00 EUR
41,00 EUR 1.886,00 EUR
41,00 EUR 2.050,00 EUR
41,00 EUR 4.879,00 EUR
41,02 EUR 41.020,00 EUR
40,26 EUR 3.623,40 EUR
40,26 EUR 16.506,60 EUR
40,70 EUR 6.674,80 EUR
40,70 EUR 13.675,20 EUR
41,18 EUR 5.435,76 EUR
41,18 EUR 3.088,50 EUR
41,00 EUR 4.100,00 EUR
41,00 EUR 7.913,00 EUR
40,48 EUR 20.240,00 EUR
40,44 EUR 20.220,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
40,1950 EUR 482.340,4800 EUR

e) Datum des Geschäfts
19.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


22.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com












Sprache: Deutsch
Unternehmen: AUMOVIO SE
Guerickestraße 7
60488 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: https://www.aumovio.com/



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




100816  22.09.2025 CET/CEST





