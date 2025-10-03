Aumovio Aktie

36,86EUR 1,84EUR 5,25%
Aumovio für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
03.10.2025 08:46:04

Aumovio Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Fundamental erwartet Analyst Christoph Laskawi ein solides Geschäft der ehemaligen Conti-Autozuliefersparte. Es dürfte im ersten Quartalsbericht nach der Abspaltung allerdings noch einige Spuren davon geben, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Veröffentlichung am 7. November./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Aumovio Buy
Unternehmen:
Aumovio 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
36,80 € 		Abst. Kursziel*:
35,87%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
36,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35,65%
Analyst Name::
Christoph Laskawi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Aumoviomehr Nachrichten