Aumovio Aktie
|36,86EUR
|1,84EUR
|5,25%
WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
Aumovio Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Fundamental erwartet Analyst Christoph Laskawi ein solides Geschäft der ehemaligen Conti-Autozuliefersparte. Es dürfte im ersten Quartalsbericht nach der Abspaltung allerdings noch einige Spuren davon geben, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Veröffentlichung am 7. November./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aumovio Buy
|
Unternehmen:
Aumovio
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36,80 €
|
Abst. Kursziel*:
35,87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
36,86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,65%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Aumoviomehr Nachrichten
|
26.09.25
|EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
26.09.25
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Philipp von Hirschheydt, buy (EQS Group)
|
26.09.25
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Philipp von Hirschheydt, Kauf (EQS Group)
|
25.09.25